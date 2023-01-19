Büyükşehir ve BM'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iş birliği

Adana Büyükşehir Belediyesi ve BM Kadın Birimi (UN Women) iş birliğinde Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen “Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ile Mücadeleye Katılımı Eğitici Eğitimi Programı” 18-19 Ocak 2023 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlama yönünde bilgi ve farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen eğitici eğitimine Adana Büyükşehir Belediyesini ve BM Kadın Birimi'ni temsilen; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve BM Kadın Birimi Proje Koordinatörü Duygu Erseçen katılım sağladı.

2 günlük eğitimde BM Kadın Birimi Danışmanı Erkeklik Çalışmaları Uzmanı Dr. Murat Göç Bilgin tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramları, Erkeklerle Çalışmanın/Erkekliği Tartışmanın Tarihsel ve Teorik Arkaplanları, Erkekler ve Şiddet, Erkekler ve Cinsel Taciz (Cinsel Taciz, Cinsel Şiddet, Cinsel Tacizi Önlemede Erkeklerin rolü) konularını kapsayan sunum yapıldı ve ardından grup çalışmaları gerçekleştirildi.

8 modülden oluşan eğitici eğitimi programının ilk ayağı 21 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 5'i erkek 15'i kadın toplam 20 belediye personelinin katılım sağladığı eğitimde; Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı, Erkeklik Algısı Erkeklik ve Şiddet, Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere (ÇEZE), Erkekler, Babalar ve Bakım Hizmetleri, Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik konuları üzerinde çalışıldı.