Büyükşehir zabıtası futbol turnuvasında kaynaştı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, personelin moral, motivasyon ve kondisyonunu arttırmaya yönelik halı saha futbol turnuvası düzenledi. 5 şubeden 10 takımın mücadele verdiği turnuvada final maçını 2-1 kazanan Denetim Şube Müdürlüğü şampiyon oldu. Büyük sevinç yaşayan şampiyon zabıtaların kupasını Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü takdim etti.

Çukurova Belediyesi'nde görevleri başında öldürülen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı denetim, trafik, bölgeler, destek ve eğitim planlama şubelerinden 10 takım mücadele verdi. Ayyıldız Halı Saha'da iki hafta süren turnuvada final maçı Denetim ile Trafik şubeleri arasında oynandı. Heyecan dolu maçı 2-1'lik skorla kazanan Denetim Şube takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Zabıta memurlarının moral, motivasyon ve kondisyon kazanması amacıyla düzenlenen turnuvada şampiyonluk sevincini yaşayan Denetim Şube'nin kupasını Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye turnuvanın düzenlenmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tüylü, merhum meslektaşları Cengiz Aydoğdu ve Habil Aykan'ı rahmetle andı.