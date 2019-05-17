Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın dediği oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunlukta bulunan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri komisyonlarda sayısal üstünlüğü elde ederken, bu ittifak meclis çalışmalarına da yansıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayının son oturumu Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabına ait komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Tarihi Kentler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği'ne üye seçimine ait komisyon raporu CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık komisyon raporları AK Parti-MHP ittifakının oy çokluğuyla kabul edildi.

Ceyhan OSB Müteşebbis Heyetine ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile İştirakler Daire Başkanı ise oybirliği ile seçildi.

İhtisas Komisyonları seçimine ait komisyon raporu geldiği şekliyle kabul edildi.

Başkan Zeydan Karalar Mayıs ayının son oturumunu kapatırken Haziran ayı meclis çalışmalarını 10 Haziran 2019 Pazartesi günü yapılmak üzere sonlandırdı.

ASKİ Genel Kurulu toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu ASKİ Genel Kurulu açan Zeydan Karalar, gündemde bulunan faaliyet raporunun oylamasına geçmeden önce Yazıişleri Müdürü Kaşif Barut'un uyarısı üzerine meclis üyeleri arasına geçti. Divana geçen MHP'li Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, faaliyet raporunu oylamaya sundu. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

ASKİ'ye 2 asil 2 yedek denetçi seçimine geçildi. CHP ve İYİ Parti'nin denetçi önerisi, reddedilirken AK Parti ve MHP'nin önerdiği 2 kişi asil üyeliklere seçildi.

ASKİ Genel Kurulunun kapanmasından sonra 15 kişiden oluşan Türkiye Belediyeler Birliği'ne 15 adet delege seçimlerine geçildi.