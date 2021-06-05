Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü etkinliği

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çöp toplayarak, “Dünyayı korumak için de öncelikle çevremizi korumalı, toprağı, suyu ve atmosferi kirletmemeliyiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevre bilincini ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırma amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Niyazi Sertkalaycı'nın fotoğraflarından oluşan Biz doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği çevre günü etkinliğinde Başkan Zeydan Karalar, mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı.

Toplumda çevre kirliliğine dikkat çekmek, çöplerin suya, toprağa ve doğaya atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen mıntıka temizliğinin ardından konuşan Başkan Zeydan Karalar, çevreyi korumanın yaşamsal önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, “Atmosferini soluduğumuz, toprağında yetişen ürünlerini, gıdasını yediğimiz, suyunu içtiğimiz dünyanın yaşaması gerek. Gelecek nesillerin, çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı korumak için de öncelikle çevremizi korumalı, toprağı, suyu ve atmosferi kirletmemeliyiz. Bu hepimiz için bir insanlık görevi olmakla birlikte, ayrıca önemli bir vazife. Ne yazık ki rant uğruna dünyanın birçok noktasında çevrenin, doğanın katledildiğini görüyoruz. Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda yeterince bilinçli olmaması da çevrenin kirlenmesine yol açan bir diğer etken. Aslında kirlettiğimiz aynı zamanda yaşam kalitemiz” dedi.

Şu anda bile dünyanın yarısı su sıkıntısı çekiyor

Şu anda bile dünyanın yarısının su sıkıntısı çektiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Su sıkıntısı çekilmesinin küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve çevre bilincinin yeterince oluşmaması gibi nedenleri var. Biz doğayı ne kadar temiz tutar, ne kadar korursak yaşam kalitemiz o denli iyi olur ve bizden sonraki nesle o kadar yaşanabilecek bir çevre bırakmış oluruz. Denizlerimizi, nehirlerimizi, ovalarımızı, çevremizi korumak zorundayız. Vatandaşlarımıza 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu mesajı vererek; doğanın, çevrenin korunmasına özen gösterilmesini istiyorum” diye konuştu.