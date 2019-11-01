Büyükşehir'den "Finansal Okur Yazarlık" semineri

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği ile Dünya Tasarruf Günü kapsamında ‘'Birikim-Aile Bütçesi Oluşturarak Harcama Yapma ve Tasarruf'' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden çok sayıda personel katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İsmail Güneş, gençlerin finansal okur yazarlık eğitimlerini önemsediklerinin altını çizerek, "Finansal okur yazarlık bilincini tüm topluma yaydığımız zaman bunun toplumsal faydası zaman içerisinde bizlere daha iyi yansıyacaktır. Yaşadığımız dönem içerisinde pek çok arzumuz ve isteğimiz oluyor. Bir bütçe içerisinde hareket etme ve ayağımızı yorganımıza göre uzatma bilinci ailede başlayan bir süreçtir. Bu bilinç kurumlara yansır ve ülkenin genel yapısıyla ilgilidir. Bugün de baktığınız zaman dış ticaret açığımız, cari açığımız, dediğimizde, enerjiyi bir tarafa koyduğumuzda, özellikle bilgisayar gibi elektronik eşyalarda çok ciddi açık verdiğimizi görüyoruz. Aslında bu bir tüketim eğilimi içerisinde olduğumuzu göstermektedir. Ve bu tüketim ağında umut ediyorum ki tasarruf bilinci de bu tür çalışmalarla daha çok artacaktır'' dedi.

"Tasarruf, ekonomi ailede başlar"

TEB olarak sloganlarının “Tasarruf, ekonomi ailede başlar” olduğunu dile getiren TEB Aile Akademisi Yöneticisi Nevben Solmaz, ‘'Gerçekten ekonomiyi ailede başlatabiliyorsak ülkenin bütününü de yönetebiliriz. Medeni hale baktığımız zaman evlilere göre bekarlar biraz daha bütçelerini iyi yönetebiliyorlar. Türkiye'de 35-50 yaş arasında iyi eğitim almış, üst düzey eğitimi olan erkek bireylerin finansal okur yazarlığa daha yakın olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.

Eğitim sonrası katılımcılara TEB Aile Akademisi Yöneticisi Nevben Solmaz tarafından TEB Aile Akademisi Sertifikası verildi.