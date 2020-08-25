Büyükşehir'den ilçelere asfalt hamlesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her yerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın Feke ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipler kaderine terk edilmiş köy yollarını yenileyip asfaltlıyor.

Feke ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipler, Karlısözü-Gaffaruşağı-Ormacık köyleri arasındaki 15 km uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Tufanbeyli-Akdere arasındaki 2 bin 900 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, Saimbeyli İlçesi'nde 450 metre uzunluğundaki Kale Kilise yolunda bitümlü sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.