Büyükşehir'den istihdamın artırılmasına destek

İşaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, bilgisayar, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi ve sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe ve finansman, düz dikiş makinası eğitimi gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.

Seyhan, Çukurova, Yumurtalık, Karaisalı ilçelerinde faaliyet gösteren kurs merkezlerine İmamoğlu ve kent meydanında açılacak olan yeni kurs merkezlerinin de eklenmesiyle hizmet ağı genişleyecek.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi'nden (NİYET) yararlanmak isteyen vatandaşlar 0322 455 39 92 - 0322 455 35 41 numaralı telefonlardan ve niyetakademi.adana.bel.tr internet adresinden bilgi edinip kayıt yaptırabiliyor.