Büyükşehir'den LGS deneme sınavı

Adana'da 39 bin öğrencinin hazırlandığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) deneme sınavı gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eğitim başarısını yükseltmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1 Haziran 2019'da yapılacak LGS'ye 39 bin öğrencinin hazırlandığı Adana'da, Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Kozan, Feke, Saimbeyli, İmamoğlu, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 ABEM'de 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak deneme sınavlarına yoğun katılım olması bekleniyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrencilerin başarı seviyesini artırmak ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çaba gösterdiklerini belirterek, Adana'nın eğitimdeki başarı oranını artırmak adına, eğitimlerin ve deneme sınavlarının önemli olduğunu ifade etti.