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Büyükşehir'den öğrencilere doğru tercih hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere doğru tercih yapmaları için Üniversite Tercih Fuarı’nda stant açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere doğru tercih yapmaları için Üniversite Tercih Fuarı'nda stant açtı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (ABEM) görevli uzman rehber öğretmenler bir otelde gerçekleştirilen Üniversite Tercih Fuarı'nda açılan Adana Büyükşehir Belediyesi standında görev aldı. “Geleceğin Meslekleri, Doğru Tercih ve Kariyer Planlamaları” konusunda akademisyenler tarafından verilen seminerlere katılan öğrenciler, ABEM standına akın ederek doğru tercihi yapabilmek adına uzman rehberlerle görüştü.


Fuara katılan yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin 1000'ine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verildi. Fuarda tercih danışmanlığı hizmeti alamayan öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerine yönlendirilerek, buralarda tercih danışmanlığı hizmeti almaları sağlandı.

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