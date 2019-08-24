Büyükşehir'den spor etkinlikleri için Adanalı'ya ulaşım desteği

25 Ağustos 2019 tarihinde Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak Karakucak Güreşleri'ne gidecek vatandaşların ulaşım sorununa destek olmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ek seferler yapacak.

Buna göre Adana Çifte Minare'den Kızıldağ'a sabah saat 07'den itibaren saat 10.30'a kadar her yarım saatte bir otobüs kaldırılacak.

Kızıldağ'dan Çifte Minare'ye dönüş için de akşam saat 17.30'dan 21.00'e kadar yine her yarım saatte bir araç kaldırılacak.

Aynı gün Adana Fatih Terim Stadı'nda geç saatte oynanacak Adanaspor-Eskişehirspor karşılaşmasından eve dönüş için ulaşım sorunu yaşayabilecek taraftarlar adına; 114, 140, 142, 160 nolu otobüsler saat 24.00'e kadar seferlerine devam edecek. Vatandaşlar, bu otobüslerden maç çıkışında ulaşım için yararlanabilecek.

250, 251, 252 nolu Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri de 23.00-01.00 saatleri arasında güzergah değişikliği yaparak, Fuzuli Caddesi'nden geçecek ve maçtan çıkacak taraftarların dönüşüne destek verecek.