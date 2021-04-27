Büyükşehir'den tarımsal kalkınmaya destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı, şu ana kadar 2 milyon 400 bin çilek, lavanta ve domates fidesi dağıtan, bununla birlikte üreticiye sıvı gübre veren, Saimbeyli'de tarihi üzüm bağlarını yeniden canlandırmak için çalışma başlatan ve hayvancılıkla uğraşanlara 3 bin 650 ton silaj desteğinde bulunan, küçükbaş hayvancılıkla uğrayanlar için 4 ton yonca tohumu dağıttı.

Saimbeyli'de ve Pozantı'da gerçekleştirilen kiraz üretiminde ise biyoteknik mücadele yapılıyor. Kiraz zararlısı Drosophila Suzuki (Sirke Sineği) biyoneknik tuzaklara yakalatılıyor.

Saimbeyli'de ve Çatalan'da kurulan soğuk hava depoları ise üreticinin ürününü depolayabilmesini, böylece ederinin altında fiyattan satmak zorunda kalmasını önlüyor.

Meryem Kadın Kooperatifiyle sağlanan kadın istihdamı, açık tarla sebze üretimi ve sera üretimi hazırlığı ise, önümüzdeki süreçte kurulmasına ön ayak olunacak üretici kooperatiflerinin ne denli yararlı olabileceğine yönelik güçlü örnek teşkil ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi keçi boynuzu, ceviz ve badem gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek amacıyla fidan ve fide dağıtmanın da hazırlığını yapıyor.