Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına yakıt desteği

Adana'da faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına nisan ve mayıs ayları boyunca yakıt desteği verme kararı alan Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine 2 ay boyunca araç başına günlük 15 litre, dolmuşlara 10 litre yakıt sağlayacak.

Yine merkez ilçeler haricinde, Adana merkeze yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden otogara giriş ücreti alınmayacak. Özel hak otobüslerine araç başı 3 bin lira olan güzergah mart taksiti, aralık ayına ötelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zorlukların üstesinden gelmek ve korona virüs salgınının oluşturduğu maddi-manevi tahribatı en aza indirmek için, toplumun her kesimiyle dayanışma göstereceklerini, belediyenin bütün olanaklarıyla halkın yanında olduğunu söyledi.