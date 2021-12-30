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Büyükşehir'den ücretsiz spor eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara ücretsiz spor eğitimi veriyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenler, vatandaşlara parklarda bilinçli spor yapma imkanı sunuyor. Sabah ve akşam sporlarında, vatandaşlar sakatlıklara karşı bilinçlenirken, ısınma ve germe hareketlerini doğru yapmayı, kültür-fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli şekilde kullanmayı öğreniyor.


Sağlıklı ve bilinçli spor yapma imkanı ile hem zinde hem de formda kalmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.


Spor yapmak isteyen Adanalılar, hafta içi her gün deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak spor yapabiliyor.


Eğitmen nezaretinde spor yapılan park ve spor saatleri şöyle:


Akkapı Güney Yıldızı Parkı: 07.30 - 08.30 arası


Yamaçlı Mevlana Park: 07.30 - 08.30 arası


Merkez Park: 07.30 - 08.30 arası


Atatürk Parkı: 07.30 - 08.30 arası


Beyazevler Yalçın Park: 07.30 - 08.30 arası


Sarıçam Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu: 07.00 - 08.30 arası


Mavi Bulvar Şehitler Parkı: 07.30 - 08.30 arası


Cumhuriyet Parkı: 07.30 - 08.30 arası


Yüreğir Karacaoğlan Parkı: 07.30 - 08.30 arası


Yüreğir Ege Bagatur Yürüyüş Yolu: 07.30 - 08.30 arası


Çukurova Spor Park: 18.40 - 19.30 arası


Ceyhan Serap Aktaş Koşu Yolu: 07.30 - 08.30 ve 16.30 - 19.30 arası

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