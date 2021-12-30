Büyükşehir'den ücretsiz spor eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenler, vatandaşlara parklarda bilinçli spor yapma imkanı sunuyor. Sabah ve akşam sporlarında, vatandaşlar sakatlıklara karşı bilinçlenirken, ısınma ve germe hareketlerini doğru yapmayı, kültür-fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli şekilde kullanmayı öğreniyor.

Sağlıklı ve bilinçli spor yapma imkanı ile hem zinde hem de formda kalmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Spor yapmak isteyen Adanalılar, hafta içi her gün deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak spor yapabiliyor.

Eğitmen nezaretinde spor yapılan park ve spor saatleri şöyle:

Akkapı Güney Yıldızı Parkı: 07.30 - 08.30 arası

Yamaçlı Mevlana Park: 07.30 - 08.30 arası

Merkez Park: 07.30 - 08.30 arası

Atatürk Parkı: 07.30 - 08.30 arası

Beyazevler Yalçın Park: 07.30 - 08.30 arası

Sarıçam Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu: 07.00 - 08.30 arası

Mavi Bulvar Şehitler Parkı: 07.30 - 08.30 arası

Cumhuriyet Parkı: 07.30 - 08.30 arası

Yüreğir Karacaoğlan Parkı: 07.30 - 08.30 arası

Yüreğir Ege Bagatur Yürüyüş Yolu: 07.30 - 08.30 arası

Çukurova Spor Park: 18.40 - 19.30 arası

Ceyhan Serap Aktaş Koşu Yolu: 07.30 - 08.30 ve 16.30 - 19.30 arası