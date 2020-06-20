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Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Adana Büyükşehir Belediyesi, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara ücretsiz spor eğitimi veriyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte evlere kapanan ve spor yapma imkanı bulamayan vatandaşlar, yeni normale hayata geçiş ile birlikte parklarda ve spor salonlarında spor yapmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri, vatandaşlara parklarda bilinçli spor yapma olanağı sunuyor. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleşen sabah ve akşam sporlarında, vatandaşlar sakatlıklara karşı bilinçlenirken, ısınma ve germe hareketlerini doğru yapmayı, kültür-fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli şekilde kullanmayı öğreniyor. Sağlıklı ve bilinçli spor yapma imkanı ile hem zinde hem de formda kalmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar' teşekkür etti.


Düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüme kavuşmak isteyen Adanalılar, hafta içi her gün deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak spor yapabiliyor.


Eğitmen nezaretinde spor yapılan park ve spor saatleri şöyle:


Seyhan ilçesi Atatürk Parkı: sabah 07:00 - 09:00 arası


Çukurova ilçesi Spor Parkı: sabah 07:00 - 09:00, akşam 18:00 - 20:00 arası


Çukurova ilçesi Cumhuriyet Parkı: sabah 07:00 - 09:00, akşam 18:00 - 20:00 arası


Karaisalı ilçesi Karapınar Parkı: sabah 08:00 - 10:00 arası


Ceyhan ilçesi Azerbaycan Bakü Parkı: sabah: 07:00 - 09:00, akşam 18:00 - 20:00 arası


Kozan ilçesi Atatürk Parkı: sabah 07:00 - 09:00, akşam 18:00 - 20:00 arası

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