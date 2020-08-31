Büyükşehirden yangın mağdurlarına destek

Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan'da yaşanan ve büyük maddi hasara yol açan yangının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Derman Ekibi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, yangından etkilenen bölgede yaşayan halkın yanında olmaya devam ediyor. Önce yangının söndürülmesi, ardından da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi; ekmek, gıda kolisi, içme suyu ve maske dağıtıyor. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi-Birleşmiş Milletler iş birliğiyle içinde bebek bezi, şampuan ve sabun bulunan yüzlerce hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesince 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilk etapta 1 hafta boyunca ve ihtiyaç duyulduğu sürece günde 250 haneye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı yangından zarar gören, ahırı, yemi, hayvanı yanan üreticiler için yem ve saman desteği sağlıyor. Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı, yangında yaralanan yabanı hayvanları toplayıp tedaviye götürüyor.