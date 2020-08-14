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Büyükşehir'in evde bakım ve sağlık hizmeti aralıksız sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı “evde bakım ve evde sağlık hizmeti” vermeye devam ediyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda doktor, psikolog, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist, yaşlı bakım personeli ve kuaförden oluşan sağlık ekibi, evden çıkamayan ya da hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları, talepleri doğrultusunda ziyaret ederek sağlık ve bakım hizmeti veriyor. Sağlık ekibi tarafından tansiyon, kan şekeri ölçülüyor, pansuman yapılıyor ve ihtiyaç hasılsa kişisel bakımları da yapılıyor. El ve ayak tırnakları kesilip, saç sakal tıraşları yapılan vatandaşlarla yakınları, söz konusu hizmetten dolayı son derece memnun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür eden vatandaşlar, evde bakım ve sağlık hizmetinin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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