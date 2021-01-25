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Buz tutan gölde öz çekim

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşünce göller buz tuttu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşünce göller buz tuttu.


1474 rakımdaki Tufanbeyli'de geçen haftalarda yoğun kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 27 dereceye kadar düştüğü ilçede göller bile buz tuttu. Nadir görünen bu doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar ise buz tutan göllere giderek o anı ölümsüzleştirdi.


Vatandaşlar buz tutan Akpınar ve Kürebeli göllerine giderek burada öz çekim yaptı. Vatandaşlar ayrıca buz tutan gölün üzerinde gezdi, öz çekim yaptı.


Uzun yıllar görülmeyen bu doğa olayı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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