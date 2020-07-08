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Buzdolabından çıkan yangın bakkalı küle çevirdi

Adana’da buzdolabından çıkan yangında bir bakkal kullanılamaz hale geldi.

Adana'da buzdolabından çıkan yangında bir bakkal kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bakkal içerisinden alevler yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye erleri iş yeri içerisinde yaptığı incelemede yangının buzdolabından çıktığını belirledi.


Yangından, bakkal tamamen kullanılamaz hale geldi.

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