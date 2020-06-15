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Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da buzdolabından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da buzdolabından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonunda merakla olay anını izledi.


Yangın, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80045. Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonucu yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri evde yaptıkları araştırmada yangının buzdolabının şase yapması sonucu çıktığını belirledi. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşların ise evlerinin balkonlarına çıkarak merakla yangın anını izlemeleri dikkat çekti.

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