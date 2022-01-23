Buzla kaplanan ejder meyvelerini sislemeyle kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa ve Ali Akçoban kardeşler sisleme yoluyla ejder meyvelerini dondan koruyor. Don olayına karşı bahçedeki ejder meyvelerine gece sisleme yapan Akçoban ailesi don olayından ejder meyvelerini buzlanma ile korurken, bazı ejder meyveleri buz sarkıtlarına dayanamayarak devrildi.

Kozan'ın Acarmantaş Mahallesi'nde 10 dönüm arazide ejder meyvesi ve çilek üretimi yapan Mustafa ve Ali Akçoban kardeşlerin ilçedeki ejder meyveleri buz tuttu. Buz tutan bahçede muhabir gibi sunum yapan Ali Akçoban'ın sosyal medyada paylaştığı video yoğun ilgi gördü.

Akçoban kardeşler ejder meyvelerinde devrilenler haricinde zarar olmadığını belirterek, don olayına karşı sisleme yöntemiyle mücadele ederek bitkileri koruduklarını söyledi. Ali Akçoban, “Sisleme yaptık. O da buz haline geldi. Her taraf buz oldu. Daha önce 3 yıl önce yine bahçemiz don olayında bitti. Korumak için yaptık. Şu an bir sıkıntı yok. Sadece devrilenler var onun dışında yok. Hiç görmediğimiz bir manzara onu görmüş olduk” dedi.