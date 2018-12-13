BWI Avrupa Komitesi Adana'da toplandı

İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) Avrupa Konferansı Yol-İş sendikasının ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, BWI Genel Başkanı Per-Olof SJÖÖ, BWI Avrupa Başkanı ve Konferans Başkanı Johan Lindholm ile 35 ülkeden 100'e yakın konuk katıldı.

Konferansın açılışında konuşan, Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı ve BWI'nin Dünya İcra Kurulu ve Avrupa Komitesi üyesi Ramazan Ağar, Yol-İş olarak, aradan geçen 10 yıllık süreç içerisinde önemli kazanımlara imza attıklarını belirterek, “Örgütlü bulunduğumuz İl Özel İdareleri'nde çalışırken, norm kadro uygulaması dolayısıyla farklı sektörlere kaydırılmak istenen, uzmanlık ve deneyim sahibi üyelerimizin, kamuya ait inşaat iş yerlerinde muhafaza edilmesini sağladık. Beş yıl süreyle hayata geçirdiğimiz örgütlenme ve hukuk mücadelemiz ve eylemlerimizle, 10 bin taşeron işçisi için adil ve güvenceli istihdam sağladık, Türkiye kamu sektöründe taşeron işçiliğin sona ermesinin önünü açtık. İstanbul Havalimanı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı gibi kamu altyapı projelerinde istihdam edilmiş on binlerce işçiyi sendikamıza kattık. Haklarını, bağışladığımız toplu iş sözleşmeleri ile güvence altına aldık. Bu süre zarfında; çok sayıda proje, kampanya ve konferansın altına sizlerle birlikte imza attık. Başta Genel Sekreter Ambet Yuson olmak üzere, BWI ailesinin tüm fertlerinin yakın ilgisini ve desteğini yanımızda hissettik” diye konuştu.

Ağar, örgütlü bulundukları BWI sektörlerinde, güvencesiz ve esnek istihdamın birçok türünün doğrudan istihdam seviyelerine ulaştığını ifade ederek şöyle konuştu:

“İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve işverenlerin temel sorumluluklarından kaçınma aracı olan taşeronlaşma, temel ve yaygın istihdam biçimine dönüştü. Kamu altyapı projeleri için yapılan ihalelerde, en yüksek toplumsal fayda ilkesinin yerini, en düşük maliyet anlayışı aldı. Bölgemiz ülkelerinin pek çoğunda bu ihalelerin, ucuz işçiliğin mimarı olan Çinli şirketlere verildiğine hep birlikte tanıklık ettik. Dış kaynakla hayata geçirilen projelerdeki çalışma koşulları uluslararası finans kuruluşlarının, ağaç ve ormancılık sektörlerindeki çalışma koşulları ise sertifika kuruluşlarının insafına bırakıldı. Çimento sektörünün kontrolü ise tekel konumundaki küresel şirketlere terk edildi. Çok uluslu şirketler, daha çok kar elde etme hırslarını oluşturdukları vergi cennetleri, hileli serbest meslekler ve posta kutusu şirketler aracılığıyla pekiştirirken, çalışanlar üzerindeki vergi yükü, onları hayatlarını idame ettirmeyi dahi güçleştiren ücretlere mahkum etti. Daha iyi bir hayat umuduyla batıya yönelen yurttaşlarımızın yerini, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan ve sayıları yalnızca benim ülkemde 3,5 milyonu aşan sığınmacılar aldı. Onların ucuz emek deposu olarak görülmesi, toplu pazarlık gücümüzü zayıflattı. Irkçılığı ve yabancı düşmanlığını körükleyen aşırı sağ, neredeyse tüm Avrupa'da güç kazandı.”

Ramazan Ağar, toplumun gelir adaletsizliğinin son bulduğu, bir yurttaşlık hakkı olan istihdama herkesin kavuştuğu, güvenli çalışma koşullarının tesis edildiği, esnek ve kuralsız istihdam biçimlerinin ortadan kaldırıldığı, sendika karşıtlığına ve ayrımcılığına yer olmayan bir çalışma yaşamı talep etmekte olduğunu söyleyerek, “Toplumlarımızın, ekonomik ve demokratik alana ilişkin bu talepleri sendikaları doğurmuştur. Örgütlenme ve toplu pazarlık, bu talepleri karşılamak için sendikalarımızın en önemli araçlarıdır. Eğer birer sendikal hak olan bu iki aracı özgürce kullanabileceğimiz; örgütlenebileceğimiz, pazarlık edebileceğimiz koşullar mevcut ise yalnızca üyelerimize değil, kadınlara, gençlere ve göçmenlere de insan onuruna yakışır işler ve işçi hakları sağlanması sendikalarca başarılacaktır” şeklinde konuştu.