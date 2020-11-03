Cadde ortasında dövülen işitme engelli Cem'e Adana Demirspor'dan jest

Adana'da üzerinde Adana Demirspor forması varken cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından feci şekilde dövülen işitme engelli Cem İncesoy'a mavi-lacivertli kulüp yeni forma hediye etti.

Geçen pazartesi günü akşam 18.40'da Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda işitme engelli 46 yaşındaki Cem İncesoy'u kimliği belirsiz bir kişi yumruk ve tekmelerle dövüp hastanelik etmişti. Saldırgan polis tarafından aranırken, üzerinde Adana Demirspor forması olan ve forması kan olup yırtılan engelli adama mavi-lacivertli kulüpten jest geldi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla İncesoy'un evine giden kulüp yöneticileri engelli adama yeni bir çubuklu forma hediye etti.

Bu sırada engelli adamın ve annesi Meryem'in mutluluğuysa gözlerinden okundu.