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Çakar: "Ermenistan Kafkasya'da istikrara kalıcı darbeler vuruyor"

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, Ermenistan’ın saldırgan tavrını kınayarak eylemlerine bir an önce son vermesi için çağrısı bulundu.

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, Ermenistan'ın saldırgan tavrını kınayarak eylemlerine bir an önce son vermesi için çağrısı bulundu.


Genel Başkanı Mustafa Çakar, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın 1989 yılından beri uluslararası hukuku ihlal edilerek Azerbaycan'ın topraklarını yasa dışı bir biçimde işgal ettiğini ve bu işgalini sürdürmek için her türlü saldırganlığa başvurduğunu ifade etti.


Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında insan haklarını ihlal ederken sivillere yönelik sistematik savaş suçları işlediğini belirten Çakar, "Son Ermenistan saldırganlığı Azerbaycan'ın Gence ve Barda gibi sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere yönelmiştir. Ermenistan BM kararlarıyla işgalci olduğu Dağlık Karabağ'dan bir an önce çıkması ve işlediği savaş suçlarından dolayı özür dilemesi gerekirken, saldırganlığa devam ederek Kafkasya'da istikrara kalıcı darbeler vurmaktadır. Komşularından toprak talep eden, terör örgütlerine kamp sağlayan Ermenistan'ın bu eylemleri hem uluslararası hukuk hem de iyi komşuluk ilişkilerinin ihlalidir. Ermenistan'ın saldırganca tavrını kınıyor ve saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi çağrısı yapıyoruz. Kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuz ve Azerbaycan'ın kendi topraklarından işgalcileri kovma hakkı bulunduğunu kamuoyuna deklare ediyoruz” dedi.

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