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Çal Dağları'na dev Türk bayrağı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Çal Dağları’na Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’nün girişimleri ile yapılan dev Türk bayrağı görenleri hayran bıraktı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Çal Dağları'na Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün girişimleri ile yapılan dev Türk bayrağı görenleri hayran bıraktı.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün girişimleri ile Çal Dağları'nda “Önce Vatan” yazısının yerini dev Türk bayrağı aldı. 20x30 metre ebatlarında 600 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı görenleri kendine kayran bırakırken, drone ile havadan da görüntülendi. Bölgenin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan bayrak, uzak mesafelerden de görülebiliyor.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü, "Toroslar'ın eteklerinde dünyanın en güzel bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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