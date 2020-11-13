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Çal Dağlarındaki Türk bayrağı Azerbaycan için geceyi aydınlattı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Çal Dağlarındaki dev Türk bayrağı gece ışıklandırması yapılarak Azerbaycan’ın Karabağ zaferi için aydınlandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Çal Dağlarındaki dev Türk bayrağı gece ışıklandırması yapılarak Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için aydınlandı.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 600 metrekare boyutunda zemine resmedilmiş dev bayrağı ışıklandırma çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Şanlı Türk Bayrağımızı Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını Toros Dağları eteklerinden kutluyoruz" dedi.

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