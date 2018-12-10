Çaldığı otomobil ile 10 kilometre boyunca polisten kaçtı

Adana'da bir kişi çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçmaya başladı, 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi 01 VV 444 plakalı otomobil üzerinde anahtarı olduğunu fark etmesi üzerine, arabayı çaldı. Sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri aracı fark etmesi üzerine ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca polislerden kaçan sürücü, Seyhan İlçesi Obalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Şahıs sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.