İhlas Haber Ajansı

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Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları internet kablolarını yakarken yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları internet kablolarını yakarken yakalandı.


Olay, ilçeye bağlı Kıvrıklı Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 200 metre internet kablosu çalındığı ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, Mercimek Mahallesi'nde tarla kenarında 3 şahsı kablo erittiği sırada suçüstü yakaladı.


Şüpheliler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

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