Çalınan koyun satılmak istenirken bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde çalınan küçükbaş hayvan, satılmak üzereyken bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Karataş'a bağlı Bebeli Mahallesi'nde L.K. isimli şahsa ait 1 adet küçükbaş hayvanın otlarken çalındığı ihbarı alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu aynı mahallede ikamet eden C.Z. isimli şahsın kaybolan hayvanı tüccarlara satmaya çalıştığı tespit edildi. Kaybolan küçükbaş hayvan C.Z. isimli şahsın evinin yakınında boş arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.