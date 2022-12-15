Çalıntı kamyon terk edilmiş olarak bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıntı olduğu belirlenen kamyon terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Bulvarı civarındaki boş arazide 51 BD 418 plakalı kamyonun terk edilmiş olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kamyonun İmamoğlu ilçesinden çalındığını belirledi.

Kamyonu çalarak olay yerine bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.