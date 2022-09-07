Çalıntı otomobille kaza yaptı, yanarak can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Mansurlu-Osmaniye Karayolunda saat 9.40 sularında meydana gelen kazada, Abdullah Sarıca'nın (36) kullandığı 05 EZ 790 plakalı kamyon, karşı şeritten ters istikamete giren 01 Y 1632 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan otomobilde kimliği tespit edilemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, Cankur ekibi sevk edildi. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede otomobilin Kozan'da sabah saatlerinde çalıntı olduğu tespit edildi.

Kum yüklü kamyonun sürücüsü Abdullah Sarıca, kendi şeridinde ilerken karşı şeritten hızla gelen ve araca korna çaldığı halde durmadığını ve ters şeritte ilerlediğini anlattı.

Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.