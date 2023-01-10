Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü'ne yoğun katılım

İlk olarak, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve genç gazeteciler Cansu Ersoy ile Esra Biricik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Adana Baro Başkan Vekili Av. Miyesser Ersalan Önenli, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İsa Kayadan ile gazeteciler katıldı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törenin ardından Basın Anıtı'na geçildi. Başkan Cafer Esendemir ve ÇGC Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Basın Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonra; ÇGC Başkanı Cafer Esendemir bir konuşma yaptı.

10 Ocak'ların, karın tokluğuna ve insanca yaşama koşullarından uzak çalışan ya da sırf düşüncelerinden dolayı adliye koridorlarında yazdıklarını savunmak zorunda bırakılan gazetecilerin utanç günü haline getirildiğini ifade eden Esendemir konuşmasında şunlara yer verdi:

“Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun girişimleriyle özellikle yerel basının kalkınması adına birçok kolaylıkların sağlandı ama bunlar da yetersiz. Daha çoğu yapılmalıydı. Çünkü bir ülkede ‘ileri demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları' standartlarına ulaşılmasının tek yolu özgür basındır. Okuyucuya doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı ancak özgür basınla sağlanabilir. Basının toplumsal hayattaki etkinliği ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar köklü hale gelir.”

Daha sonra; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel ve Baro Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli ile kadın gazeteciler özgürlük meşalesini yaktı.