Çalışkan: "Adil düzeni tesis ederek örnek ve öncü ülke olmalıyız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Müslüman ülkeler ve ezilen ülkelerle adil düzen temeline dayanan yeni bir dünyanın kurulmasına gayret etmeli, hatta öncülük yapmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti.

Karaduman konuşmasında, Saadet Partisi olarak toplumun hiçbir ferdini kendilerine düşman görmediklerini ve bundan sonra da görmeyeceklerini ifade ederek, "Bizim düşman olarak telakki edeceğimiz şey, Anadolu insanımızın alın terini sömüren vahşi kapitalist nizam ve ülkemizi her geçen gün bataklığa sürükleyen emparyalizmdir" diye konuştu.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'da, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Adil düzeni tesis ederek örnek ve öncü ülke olmalıyız. Müslüman ülkeler ve ezilen ülkelerle adil düzen temeline dayanan yeni bir dünyanın kurulmasına gayret etmeli, hatta öncülük yapmalıdır. Bu gerçekleştiği takdirde hem Türkiye'de ve diğer Müslüman ülkelerde, ezilen ve sömürülen tüm mazlum ülkelerde kalkınma çok daha büyük ve hızlı olacaktır."

Çalışkan, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Ziyarete Saadet Partisi GİK Üyesi Süleyman Çalışkan, Seyhan İlçe Başkanı Halid Çalışkan, Gençlik kolları Adana İl Başkanı Fatih Beyaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.