Çalışkan: "Yıkılan aile dinamiklerini yeniden güçlendirmeliyiz"

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, "Yıkılan aile dinamiklerini yeniden güçlendirmeli ve aileyi merkezi bir noktaya çekmeliyiz" dedi.

Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri Abdulvahap Bilge, Kurtuluş Şengül, Bekir Aydemir ve İsmail Yıldırım ile birlikte Sevgi Evleri Müdürü Fatih Ataşlı ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Fatih Ataşlı, 2009 yılında hizmete açılan sevgi evlerinin 210 kapasiteli olduğunu söyledi. Çocuğun sağlıklı gelişiminin ancak bir aile yanında mümkün olabileceği ilkesinden hareketle korunmaya muhtaç çocukların öncelikle öz ailesi yanında, bakımı mümkün değilse koruyucu aile, evlat edinme, yardım hizmetlerinden yararlandırılması ilkesinin benimsendiğini söyledi. Ataşlı, “Alınabilecek bu tedbirlerin çözüm üretmemesi durumunda en son çare olarak kuruluş bakımı hizmeti tercih edilmektedir” diye konuştu.

ASKON Başkanı Çalışkan da, aileye, boşanma oranlarına, yetişen gençliğe, akrabalık bağlarına, eşlerin birbiriyle geçimine baktıklarında ortada önemli bir toplumsal krizin olduğunun görüldüğünü ifade etti. Çalışkan, “Aile toplumun çekirdeğidir. Yıkılan aile dinamiklerini yeniden güçlendirmeli ve aileyi merkezi bir noktaya çekmeliyiz. Günümüzde ailelerin giderek küçülmesi çekirdek aile olarak tarif edilir hale gelmiş olması kimsesizlerin hızla artmasına yol açmıştır. Anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin genellikle büyük anne ve büyük babalarla da bağları koparılmıştır. Aileyi oluşturan sadece anne ve babanın evliliğidir. Sevgi evlerine yerleştirilmiş çocukların ailelerine, anne ya da babalarına destek verilerek bu yavruları ailelerine teslim etmek daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı