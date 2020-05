Çamura saplanan yavru köpekleri belediye kurtardı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarda çamurda ölümle pençeleşen 15 yavru köpeği gece yarısı Yüreğir Belediyesi ekipleri kurtardı. Ekipler tek tek temizledikleri yavru köpekleri daha sonra barınağa teslim etti.

Havutlu Mahallesinde bir vatandaş gece yarısı çamura saplanan yavru köpekler ile karşılaştı. Duyarlı vatandaş Yüreğir Belediyesini arayarak yetkililerden bir an önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Hemen bölgeye hareket eden belediye ekipleri çamurdan kurtardığı 15 yavru köpeği özenle tek tek temizledi.

Minik yavrular daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu 15 tane küçük can dostumuz çamura saplanmış haldeydi. Ekiplerimiz bu saatte anında kurtarmak için harekete geçti ve yavrularımızı tertemiz yaparak karınlarını doyurmak ve sıcacık bir yuva sağlamak için barınağa teslim ettiler. Her zaman diyoruz bu şehrin her canı bize emanet” ifadelerini kullandı.