“Can Dostlar” filminin oyuncuları, sinemaseverlerle buluştu

“Can Dostlar” filminin oyuncuları, Adanalı sinemaseverler ile Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde buluştu.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte karnesini alan çocukların sinemalara akın etmesini sağlayan ve ilk 3 günde 191 bin 726 kişi tarafından izlenerek haftanın şampiyonu olan ‘Can Dostlar'ın oyunculu özel gösterimi Optimum'da gerçekleşti.

Evlerinde tablet, bilgisayar ve telefon ile vakit geçiren çocukların sokağa dönüş hikayesini konu alan BKM yapımı ‘Can Dostlar' filmini oyuncularıyla birlikte izlemek isteyen Adanalılar, sinema gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştururken, sinema önünde kurulan platformun etrafını dolduran sinema severler, sevdikleri oyuncuları alkışlarla karşıladılar. Adanalılar, filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, oyuncular Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu ve Duru Hoşver'e sevgi gösterilerinde bulundular.

Çocuk oyuncular, selam verdikten sonra filmin müziği ile dans şov yaptılar. Alkışlarla izlenen çocuk oyuncuların ardından söz alan oyuncu Selim Bayraktar, “Sizinle göz göze olmak çok keyifli. Bizi böyle coşkulu, bu kadar heyecanla karşıladığınız için çok teşekkür ederiz. Yalnızca çocuklar değil, özellikle çocukluğunda kilitli kalmış duygularını çözmek isteyen herkes de bu filmi izlemeli” diye konuştu.

Yönetmen Tuğçe Soysop ise “Herkes can dostlarıyla gelmiş buraya harikasınız. Bu filmi severek seçtik, bu kadar çok sevilmesi bizim için sürpriz olmadı” dedi.

Can dostları hikayesi

Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen mahallenin çocukları, son zamanlarda başlarını telefonlarından kaldırmaz olmuşlardır. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarlarıyla, artık telefonlarını bir kenara bırakıp, sokakların tadını çıkarmaya, parklarda oynamaya karar verirler. Ama bir sorun vardır: parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım (Selim Bayraktar) parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım'ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım'dan geri alabilecek midir?