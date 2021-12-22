Can dosttan yarasını tedavi eden sağlık çalışanına vefa

Adana'da yaralanan “Leo” isimli bir köpek, kendini tedavi eden sağlık çalışanının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Serviste bilgi işlemde çalışan 40 yaşındaki Duran Şimşek, bir süre önce hastane önünde dinlenirken yanına bir köpek yaklaştı. Köpek, Şimşek'e patisini uzattı. Şimşek önce ne olduğunu anlayamadı. Sonra köpeğin patisine baktığında yara olduğunu gördü. Bunun üzerine Şimşek köpeğin yarasına müdahale edip pansuman yaptı. Şimşek daha sonra işine devam etti. Ancak köpek hastaneden ayrılmayarak sürekli Şimşek'in çalıştığı yerde beklemeye başladı. Şimşek köpeğe "Leo" ismini verip ona bakmaya başladı. Leo ise kendini tedavi eden Şimşek'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Bu sayede hastane çalışanları da Leo'ya mama getirip ona bakmaya başladı. Şimdi Leo hastaneden hiç gitmiyor.

Duran Şimşek, hayvan sevgisinin çok önemli olduğunu, bazı insanların hayvanlara kötü davrandığını belirterek, “Ben bu köpeğin yarasını iyileştirdim o günden bugüne yanımdan ayrılmıyor. Hastanede hep beraberiz. Bunu gören diğer çalışanlar da hayvanlara yardım etmeye başladı. Bu şekilde bir farkındalık oluştu. Aslında ben Leo'ya yardım etmedim o gelip bizden resmen yardım istedi” dedi.