Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı açıldı

Çukurova Belediyesince yaptırılan, Çanakkale Şehitliği'nde bulunan bütün unsurların yer aldığı Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı, törenle açıldı.

Başkan Soner Çetin, törendeki konuşmasını yapmadan Çanakkale Türküsünü okudu.

5 yılda ne vaatte bulundularsa hepsini yerine getirdiklerini belirten Başkan Çetin, “Bunun yanında vaatte bulunmadığımız çok şey yaptık. Bundan dolayı 6 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildik. Adana'yı temalı park kavramıyla biz tanıştırdık. Zaten Çukurova'daki toplam 212 parktan 108'ini biz yaptık” dedi.

Başkan Çetin, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan bakımından Çukurova'nın birinci sırada olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Temalı parklardan biri de bugün açılışı yaptığımız Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'dır. Bu parkın açılışı biraz maceralı oldu. Bu parkı önce Aşıklar Bulvarı üzerindeki alana yapmak istedik. Ancak, Büyükşehir Belediyesi ile sorun yaşadık. Alan bizim olmasına karşın Büyükşehir Belediyesi bize engel oldu. Alan onların olsa bile böyle bir parkın yapılmasına karşı çıkmamasını beklerdik. Bugün beka sorunundan bahsedenler, milliyetçi olduğunu iddia edenler bu parka engel olmaya çalıştılar. Bu parkta Adanalı şehitlerin de isimleri yaşatılacak. Bunun idrak edilmesi gerekiyor. Şehitler Parkı'na engel olmamalarını söyledik ama engellemeye çalıştılar. Şimdi soruyorum; kim daha milliyetçi?”

"Atatürk milliyetçisiyiz"

“Biz Atatürk milliyetçisiyiz” diyen Başkan Soner Çetin, Çanakkale'den bahsedip de Mustafa Kemal'den söz etmemek olur mu?” diye sordu. Başkan Çetin, “Her ayın 10'un da çocukları Anıtkabir'e götürdük. Her ayın 19'unda saat 19'da Atatürk'le ilgili etkinlikler yaptık. Biz, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Hemşerilerimiz Çanakkale'ye gitmek için çok talepte bulundular. İmkanlarımız ölçüsünde götürmeye çalıştık. Ama herkesi götürme imkanımız yoktu. Biz götüremiyorsak, Çanakkale'yi buraya getirme fikrime sıcak baktık ve bu parkı yapmak kararı aldık. O ruhu burada yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Çanakkale Tarih ve Alan Rehberi Hüseyin Yıldız da, Çukurova Belediyesi'nin yaptığı hizmetin tüm belediyelere örnek olmasını istedi. Hüseyin Yıldız, Soner Çetin'e Çanakkale Zafer Madalyası hediye etti.

Konuşmaların ardından Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı, CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Soner Çetin ve beraberindekiler parkı gezdi. Açılışa katılanlara yokluklar içinde, ölümüne mücadele edilen Çanakkale Savaşı'nda, kahraman askerlerimize verilen bulgur çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.