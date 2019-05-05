Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı dolup taşıyor

Adana'da, Çukurova Belediyesi tarafından hizmete açılan Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi tarafından Adana'ya kazandırılan ve 20 Mart tarihinde hizmete giren Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı, her gün dolup taşıyor. Sadece Çukurovalıların değil Adana'nın tüm ilçelerinden ve çevre illerden her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan park, adeta Adana'nın buluşma noktası haline geldi.

Hafta sonu insanlar, aileleriyle parkı büyük bir hayranlık ve duygusallıkla ziyaret ederken, hafta içi de, Adana'nın çeşitli bölgelerinden okullar, bu önemli parka gezi düzenliyor ve öğretmenler öğrencilere hem Çanakkale Savaşı'nın önemini anlatıyor, hem de şehit kavramı üzerine çocukları bilinçlendiriyor.

Ziyaretçilerin hayranlıklarını gizleyemediği parkta ayrıca, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve malzemeler de geçici olarak sergileniyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, böylesi bir parkı Adana'ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Çanakkale Savaşı, Anadolu insanının hep birlikte işgalcilere kahramanca karşı durduğu bir destandır. Çanakkale'yi herkesin görmesi ve bu kahramanlıkları bilmesi gerekiyor. Ancak, herkesin Çanakkale'ye gitme imkanı olmayabilir. Bu nedenle, biz de Çanakkale'yi Adana'ya getirdik” dedi.

Çanakkale'de ne varsa, bu parkta aynısını canlandırdıklarını ifade eden Başkan Çetin, “Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı temalı parklarımızın en önemlisidir. Adana'ya temalı park kavramını biz getirdik. Bu parkımızı gezen vatandaşlarımız, adeta Çanakkale'ye gitmiş gibi oluyor. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiştik. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, parkta ayrıca Adana şehitleri için de bir bölüm olduğunu kaydederek, “Adana, son 30 yılda en çok şehit veren kentlerimizden biri. Şehitlerimizin adını yaşatmak için bir bölüm ayırdık. Bu bölümde, son yıllarda şehit verdiğimiz asker ve polislerimizin isimleri yer alıyor. Şehitlerimizi unutmayacağız ve sonsuza dek yaşatacağız. Çünkü onlara minnet borçluyuz” dedi.