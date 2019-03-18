Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler rahmet ve minnetle anıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Haluk Levent Konseri organize etti. Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen konsere Adanalılar ilgi gösterdi.

Adanalı sanatçı Haluk Levent'in şarkılarıyla coşan hemşehrilerine hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, “Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgeye gidenler görmüştür. Ecdadımız, 8 metre karşısındaki siperlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle ölmek üzere atlıyor ve şehadet şerbetini içiyor. Adana'dan Çanakkale Savaşı'na giden,16. Tümene bağlı savaşan aziz ecdadımızın destan yazdığı toprakları çocuklarımla gezdim. Onlar ki Conkbayırı'nda Atatürk'ün olduğu bölgeye en büyük destek verenlerdir. Çanakkale'de bir yörenin evlatlarından dolayı isim alan başka bir yer yok. Adana Bayırı çok özel bir noktadır. Conkbayırı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göğsüne bir kurşun isabet ediyor ve göğsünde taşıdığı saat onu ölümden kurtarıyor. Cenab-ı Allah Atatürk'ü orada Türk Milleti'ne bir kez daha bağışlıyor. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ve Mondros Mütarekesi'nin ardından Adana'ya geliyor ve şehir eşrafıyla sohbet ediyor. Adana'da günlerce kalıyor ve onlara kurtuluş savaşı vermek zorunda kalınabileceğini açıklıyor. Adanalılar da böyle bir şeye ihtiyaç olursa, Gazi Mustafa Kemal'in arkasında olacaklarını net şekilde dile getiriyor. Bu diyalogdan tam 8 ay sonra 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığında ona ilk destek veren, ilk ses veren, ilk arkasında olan Adanalı aziz ecdadımız olmuştur, Adananın yiğit evlatları olmuştur” diye konuştu.

“Birlik ve bütünlüğümüzü korumak şerefimizdir”

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bağımsızlık mücadelesini aziz Türk Milletinin kazandığını belirten Başkan Sözlü, şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri zaferi Cumhuriyetle taçlandırdı.15 Mart 1923'te Adana'ya geldiğinde ‘Efendiler bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyerek, kendisine Kurtuluş Savaşı'na dair ilhamı Adanalılar'ın verdiğini açıkça beyan etmiştir. Adana onun için delikanlı, yiğit, mert kadınların, erkeklerin, gözüpek insanların yeridir. Haluk Levent de onlardan biridir. Adana'nın yiğit evlatlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasıydı biz bugün burada olamazdık. Onun için diyoruz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ve şehit kanıyla sulanan misakı milli sınırlarını, bağımsızlığımızı ve adını bizzat kendisinin koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü korumak bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin mirası omzumuzda her zaman yükselecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bugün burada onun Cumhuriyeti emanet ettiği gençler var, Adana var. Böylesine önemli bir günde Çanakkale Zaferi'ini kutlayıp, şehitlerimizi anmak için burada toplandınız. Haluk Levent kardeşim bizi kırmadı, Çanakkale için davet edince koştu, Adana'ya geldi. Onun da yüreğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkı, Şeyh Cemil Nardalı'nın cesareti var.”

Başkan Sözlü, konuşmasının ardından konsere katılanlara karanfil dağıttı.