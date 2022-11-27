Candevir: "Pul bacasız turizm elçisidir"

Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candevir, pullarla tarih, örf ve adetleri tanıttıklarını belirterek, "Bize göre pul bacasız turizm elçisidir" dedi.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'na bağlı Adana Filatelistler Derneği (Adana FİLA) tarafından federasyonun 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen pul sergisi sona erdi.

Adana Cemalpaşa PTT Merkezi'nde 21 Kasım'da açılan sergi sonrası bir değerlendirmede bulunan Adana FİLA Derneği Başkanı Bülent Candevir, 27 Aralık 2010 tarihinde kurdukları derneğin şuan 30 üyesi bulunduğunu belirterek, ”Yönetim Kurulumuzda Öner Palankök, Ertan Küçükkömürcü, Ömür Dedeoğlu ve Hasan Tahsin Yaktu görev yapmaktadır. Biz filatelistler olarak toplayıp biriktirdiğimiz posta pulları ile geçmişle gelecek arasında bağ oluşturmaktayız. Pullarla tarihimizi, örf ve adetlerimizi tanıtıyoruz. Bize göre pul bacasız turizm elçisidir” diye konuştu.

2011, 2015, 2019 yıllarında sergi açtıklarını, bu yıl dördüncü sergilerini Adana Cemalpaşa PTT Merkezinde Adanalıların beğenisine sunduklarını ve büyük bir ilgi gördüklerini ifade eden Candevir, şunları kaydetti:

“Bize göre pul dilsiz öğretmendir. Filatelist olmak büyüklere özgü bir şey değildir. Küçükler de yapabilmektedir. Biz de Adana'da bu filateli sevgisini miniklerimize aşılamak için büyük çaba gösteriyoruz. Örneğin Cebesoy İlköğretim Okulu 2-F (Filateli) Sınıfı öğrencilerimiz de şimdiden pul biriktirmeye başladılar. Onlara sergimize katıldıkları gün özel gün zarfları, kartlar ve pullar hediye ediyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.“