"Canlı ameliyatlarla" kurs

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Jinekolojik Endoskopi Derneği işbirliğinde naklen yayınla iki ameliyatın da izlenebildiği “Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi kursu” düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen 2 gün sureli kursa, Türkiye'de alanında oterite kabul edilen eğitmenler Prof. Dr. Fatih Şendağ, Prof. Dr. Turan Çetin, Prof. Dr. Bülent Haydardedeoğlu, Prof. Dr. Hakan Aytan, Prof. Dr. Ahmet Kale, Prof. Dr. İbrahim esinler, Doç. Dr. Ali Akdemir, Doç. Dr. Murat Bakacak, Doç. Dr. Taner Usta, Doç. Dr. Barış Mülayim, Doç. Dr. Tayfun Çok, Doç. Dr. Eralp Başer ve hastanemizden Doç. Dr Hakan Nazik, Doç. Dr. Raziye Narin, Doç. Dr. Mehmet Ali Narin konuşmacı olarak katılıldı. Düzenlenen jinekolojik laparoskopi kursuna Adıyaman, Nevşehir, Çorum, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve çevre illerden gelen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve asistan doktorlar katıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği kursta, laparoskopik yöntemle yapılan iki farklı jenekolojik operasyon kursiyer doktorlar tarafından naklen izlendi. Önce rahim alma operasyonu ardından rahim sarkması olan bir hastaya rahim asma operasyonu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fatih Şendağ, Doç. Dr. Hakan Nazik ve Prof. Dr. Bülent Haydardedeoğlu, Doç. Dr. Mehmet ali Narin operasyonları gerçekleştirirken, konferans salonundan sesli bağlantı ile gelen soruları da cevaplandırdılar.

Ayrıca, operasyonda kullanılan ve bir video monitörüne bağlı olarak çalışan bir kamera yardımıyla canlı görseller ile uygulamalı eğitim verildi. Laparoskopik cerrahide en zor işlem olan dikiş atma maket üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Kurs Koordinatörü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim görevlisi Doç. Dr. Hakan Nazik, kursun amacı ve önemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, temel teşhis ve tedavide kullanılan bir ameliyat aracı olan Laparoskopinin jinekolojik cerrahide kullanımının hızla arttığını söyledi.

Halk arasında “kapalı cerrahi” olarak bilinen laparoskopik cerrahinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıkça kullanıldığını vurgulayan Doç. Dr. Hakan Nazik, şunları kaydetti:

“Jinekolojik laparoskopik cerrahi prosedürü bir video monitörüne bağlı bir laparoskop kullanılarak gerçekleştirilir, karın kesilerek açılmaz. Beş milimlik kanallardan karın içine titanyum çubuklar gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Bu çubuklar yerine göre makas, iğne tutucu ya da diğer farklı uçları taşıyabilir. Jinekolojide laparoskopik cerrahinin en önemli avantajı iyileşme süresini kısaltmasıdır. Bu sayede hastalarımız kısa sürede taburcu olabiliyor. Oysa açık yöntemde hastanın günlük ihtiyaçlarını gidermesi, ayağa kalkması bazen ayları alabiliyor. Bu yöntemde hasta aynı günün akşamı veya ertesi gün taburcu edilebiliyor. Bu durum hasta konforunu arttırdığı gibi hastane giderlerinin azalmasını da sağlıyor. Çünkü, hastanın hastanede kalış süresi azalıyor. Önümüzdeki yıllarda belki sezaryen dışında kadın doğum alanındaki bütün ameliyatlar bu teknikle yapılacak.”

Türkiye genelinde öncü kliniklerden birisi olduklarını belirten Doç. Dr. Hakan Nazik, bu tür kursların Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabildiğini belirterek, “Bu tür operasyonlar bir ekip işidir ve bizim son derece deneyimli bir ekibimiz var. Kliniklerimizdeki komplikasyonlar binde birlere yakındır yani çok düşüktür. Hastanemizde böylesine değerli bir kursun verilmesinde bizlere destek olan başta Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Koray Daş hocamız olmak üzere hastanemizin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu ile tüm yönetime teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” dedi.

Kurs, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.