Canlı yayında intihar etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, sosyal medya hesabında canlı yayında tüfekle intihar etti.

Alınan bilgiye göre, olay gece 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Doruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tugay Tokmak'ın (25) Instagram hesabından canlı yayınını izleyen yakınları, tüfekle intihar ettiğini görünce olay yerine geldi. Kendisine ait motosikletin üzerine telefonunu sabitlemiş şekilde canlı yayın yaparak tüfekle kafasına ateş eden Tokmak, olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tugay Tokmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.