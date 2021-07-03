Çanta alıp kaçarken güvenlik kameralarına böyle yakalandı

Adana'da içinde 500 lira olan çantayı masa üzerinden alıp kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 30 Haziran'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Şeyma M, masasının üzerindeki içerisinde 500 TL bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Şeyma M.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Kemal K. (36) olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin, elinde çantayla kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan şüpheli Kemal K.'nin, hırsızlık olayının yaşandığı günün gecesi de aynı mahallede bulunan 3 ayrı otomobilin, lastiklerini bıçakla kestiğini belirledi. Adresi belirlenen şüpheli merkez Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği ve alkollü olduğu için hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.