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Çapar'ın resim sergisi

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Doç.

Mustafa Çapar resimlerini sergiledi.


Ressam- Sanat Yazarı Salime Kaman, serginin açılışında, sanatçının duyumlarından oluşan, kendi alanında estetik olmayan nesnelerin oluşturduğu ‘gerçek dünyadan bir şekilde ayrılarak, kendi estetik nesnelerini oluşturduğunu ifade etti. Çapar, "Sanki bir parodi içinde, perspektifi indirgese de estetik bir perspektif içinde çalışmıştır. Kendi içerisindeki çelişkilerin ortaya çıkarmış olduğu durumu, düşünsele dayalı bir yapıda kendi ürettiği boyalar ve renklerle tuvaline aktarmıştır. Mustafa Çapar eserleriyle, izleyicisinin hayal gücünü genişletmeye çalıştırırken eserlerindeki niteliklerle vizyon etkili, Mustafa Çapar vizyonunu görselleştirmiştir” dedi.


Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi'ndeki sergi 20 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak.

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