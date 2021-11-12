İhlas Haber Ajansı

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Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde çarpışan iki araç boş sulama kanalına uçtu.

Adana'nın Kozan ilçesinde çarpışan iki araç boş sulama kanalına uçtu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi, İnci Sokak'ta meydana gelen kazada, Ramazan Tayyip Mutlu (19) yönetimindeki 01 TF 142 plakalı otomobil ile Enver Oğulbalı (54) idaresindeki 67 TA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından boş sulama kanalına düşen araçlar takla atarak devrildi. Kazada sürücüler ile yolcu olarak Günay Oğulbalı (56) yaralandı.


Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılmalarının ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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