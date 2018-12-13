Carrefoursa arsasının yoğunluğu eski haline getirildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi eski Carrefoursa'nın bulunduğu arsanın yoğunluğunu düşüren mahkeme kararını kabul etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 4.birleşimini Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Vedat Özder başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem dışı söz alan AK Parti Gurup Başkanvekili Cumali Altınöz, “Yine bugün sabah elim bir kaza haberi ile ülkemiz uyandı. Ankara'daki tren kazasında son olarak 9 ölü ve epeyce yaralılarımız var. Rize Emniyet Müdürümüz elim bir olayda şehit düştü. Geçen hafta Adana'da olan olaylar vardı. Üst üste gelen acı olaylardır bunlar. Hem ilimize hem milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Meclis1. Başkanvekili Murat Cevheribucak da, aynı dilek ve temennilerde bulunduğunu söyledikten sora gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 7 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk edildi. Çukurova ilçesi Türkmenbaşı otoyol bağlantısıyla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait komisyon raporu oybirliği ilke kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinde ise, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurova ilçesindeki Carrefoursa'nın yerinin yoğunluğunu yükseltilmesi yönündeki meclis kararının Adana 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmesi kararını kabul etti. Meclis ayrıca, bu arsa üzerinde bugüne kadar yapılan işlemlerin iptal edilmesini oy birliği halinde kabul etti.

İmar değişikliği, Büyükşehir Belediyesi adına bu bölgede büyük bir kültür merkezi karşılığı, yanındaki yerlerin imarını değiştirerek inşaat yoğunluğunu artırıp konut ile ticaret alanı yapılmasına olanak tanıyordu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.30'da devam edecek.