İhlas Haber Ajansı

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Çarşafla gece yarısı sokakta 'Anne, anne' diye bağırarak yürüdü

Adana’da 15-16 yaşlarındaki olduğu tahmin edilen kız çocuğunun gece yarısı elinde çarşaf ile sokakta ’Anne, anne’ diye bağırarak yürümesi dikkat çekti.

Adana'da 15-16 yaşlarındaki olduğu tahmin edilen kız çocuğunun gece yarısı elinde çarşaf ile sokakta 'Anne, anne' diye bağırarak yürümesi dikkat çekti.


Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde 15-16 yaşlarındaki bir kız çocuğu gece 02.00 sıralarında elinde çarşafla sokağa çıktı. Sokakta 'Anne, anne' diye bağırarak yürüyen genç kızı görenler durumu polise bildirdi. Bir süre sokakta bağırarak yürüyen kız, daha sonra gözden kayboldu.


O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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