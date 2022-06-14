Çarşamba Hayati İnanç, Perşembe İlber Ortaylı Adana'da

Dr. İlber Ortaylı söyleşileri ile devam ediyor.

Okuduğu Divan Edebiyatı şiirleri ile sevilen ve mizahi anlatımı ile güldürürken düşündüren Yazar Hayati İnanç, 15 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.30'da Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki söyleşide Adanalılarla buluşacak.

Bilgisi, keskin zekası ve sözünü esirgemeyen entelektüel tavrı ile bilinen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise 16 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30'da Yüreğir Millet Bahçesi'nde doyumsuz bir söyleşi ile Adana'da olacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri'miz çerçevesinde bu hafta çok değerli iki konuğumuzu Adana'mızda ağırlayacağız. Çarşamba günü önce Hayati hocamızı, bir gün sonra da İlber Ortaylı hocamızı misafir edeceğiz. Yüreğir'de ilk defa açık hava söyleşisi olarak planladığımız ücretsiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.