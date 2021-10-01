Çarşı pazarda hırsız uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanacak hırsızlık olaylarının önüne geçmek için Adana genelinde esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için çalışma başlattı. İlk etapta kent merkezindeki 320 iş yerini tek tek gezen polis, yaklaşık bin 200 vatandaşı hırsızlık, otodan hırsızlık, mala karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık ile ilgili broşür ve genel güvenlik konularında uyardı. Ayrıca polis, çeşitli uyarıların bulunduğu bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis özellikle alışveriş yapan vatandaşlara değerli eşyalarını açıkta bırakmamaları ve alışveriş yaparken çanta, telefon ve cüzdanlarını tezgah üzerine bırakmamaları konusunda uyardı. Dağıtılan broşürlerde ise hırsızların vatandaşlar alışveriş yaparken onların hangi hallerini kolladıkları, bu hırsızlara karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği tek tek anlatıldı. Broşürde vatandaşların uyarılara uymaması halinde eşyalarının çalınmasının kaçınılmaz olduğunu o nedenle vatandaşların çok dikkatli davranması gerektiği hatırlatıldı. Polis esnafa da iş yerinde mutlaka görüntü çözünürlüğü yüksek güvenlik kamerası olması gerektiğini ve alarmın da mutlaka bulunması gerektiğini anlattı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte esnafın kurduğu güvenlik kamerasını cep telefonundan sürekli takip edebileceğini aktaran polis ayrıca kurulan alarm sisteminin telefonlara entegre edilip iş yerine hırsız girdiğinde anında haberlerinin olacağını, bu nedenle alarm ve güvenlik kamera kurulumunun mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.