İhlas Haber Ajansı

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Çatı giderini açmak isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Adana bir kişi, çatı katındaki su giderini açmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Olay, dün Kozan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün etkili olan şiddetli sağanak çağışta çalıştığı iş yerinin çatısındaki su giderini açmak isteyen evli 2 çocuk babası Ahmet Açin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Açin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi sonrası Kozan'a getirilen Açin'in cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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